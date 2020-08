Massimiliano Profili saluta lo Spoleto Calcio

Dalla prossima stagione collaborerà con la GE Spoleto 1932

(DMN) Spoleto – per numerose stagioni ha accolto, ai cancelli dello stadio, sempre con il sorriso sulle labbra, i tifosi nelle gare interne dello Spoleto Calcio. Con lo stesso sorriso, ha accompagnato, con passione, i giovani biancorossi in giro per la regione a disputare le partite del campionato Juniores.

Il clima di incertezza che aleggia intorno al futuro dello Spoleto Calcio ha spinto però Massimiliano Profili a cercare altrove per continuare a portare avanti la propria passione nel mondo del calcio locale. Dalla prossima stagione, infatti , collaborerà con la GE Spoleto 1932. “Resto un grande tifoso dello Spoleto – ha detto Profili a DMN – ma dalla prossima stagione il mio impegno sarà tutto per la GE“.

Nella foto in evidenza: Massimiliano Profili in compagnia di Walter Alfredo Novellino.