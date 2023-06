Martedì il Giuramento di 487 agenti alla Scuola di Polizia

All’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato “Rolando Lanari” conclusa la tre giorni di concorsi

Nelle giornate del 29, 30 e 31 Maggio, presso l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato “Rolando Lanari” di Spoleto, si sono svolte le prove scritte del concorso pubblico – per esame e titoli – per l’assunzione di 2138 nuovi Allievi Agenti della Polizia di Stato.

Le prove concorsuali, suddivise in 6 sessioni 3 antimeridiane e 3 pomeridiane, hanno visto la partecipazione di circa 7000 aspiranti di cui circa 4000 – risultati idonei alle prove – verranno convocati per le selezioni fisiche e psico-attitudinali.

Nonostante lo svolgimento del concorso, grazie al grande impegno profuso dal personale della Polizia di Stato in servizio presso l’Istituto R. Lanari, l’attività di formazione non si è interrotta poiché i 487 Allievi Agenti del 220° corso hanno potuto proseguire le loro attività formative in modalità di didattica a distanza.

Gli Allievi del 220° corso faranno rientro presso l’Istituto il 6 giugno, giorno di particolare importanza in cui gli stessi, al termine della cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica, assumeranno le qualifiche di Agente di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria per poi raggiungere le varie sedi di servizio sull’intero territorio nazionale, dove svolgeranno il tirocinio applicativo che rappresenta l’ultima fase dell’impegnativo percorso formativo.