Mario Adinolfi: “A Spoleto Il Popolo della Famiglia deciderà il ballottaggio”

“Non chiediamo poltrone. L’impegno di Rosario Murro deve essere valorizzato dalla prossima Giunta”

Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia, interviene prendendo posizione sul ballottaggio a Spoleto: “Il Popolo della Famiglia invita chi ha sostenuto al primo turno la nostra candidatura incarnata da Rosario Murro, ad impegnarsi fino al ballottaggio e a non considerare dunque esaurita la propria azione politica. Ci accorgeremo tutti lunedì sera di quanto potrà essere determinante il nostro impegno, con i voti del PdF che potrebbero letteralmente decidere l’esito del ballottaggio. La mia indicazione vincolante per tutti i pidieffini è di sostenere e votare il candidato Sergio Grifoni, che certamente rispetto a Andrea Sisti è miglior garante dei nostri valori di riferimento.





Come sempre il Popolo della Famiglia non chiede poltrone, il sostegno a Grifoni è offerto in virtù di una scelta di prospettiva politica. Ritengo che l’impegno di Rosario Murro in particolare sul tema delle imprese in crisi vada valorizzato dalla prossima giunta comunale di Spoleto, come contributo concreto ai bisogni più urgenti del territorio. Ora quel che conta è però sconfiggere le sinistre e assicurare a Spoleto una stagione di buon governo, anche con il contributo del Popolo della Famiglia”.