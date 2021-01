“Marina Morelli si dimetta da presidente della quarta commissione consiliare”

Il comunicato stampa congiunto di Rinnovamento e Laboratorio per Spoleto

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

I gruppi civici di Laboratorio per Spoleto e Rinnovamento per Spoleto intendono esprimere tutto il loro sdegno, prendendo le distanze dalle gravi affermazioni della consigliera Marina Morelli, nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale.

La cittadinanza non può accettare certe espressioni pronunciate durante una seduta pubblica, alla quale tutti potevano partecipare, via streaming.

La consigliera Marina Morelli, presidente della IV Commissione Sanità, non si è resa conto, con l’indecorosa frase pronunciata , di aver gravemente offeso la sensibilità di tutti i cittadini di Spoleto, mostrando poco rispetto per le persone che si trovano in condizioni di diversa abilità , in quanto affette dalla sindrome di down.

Le persone “down” sono soggetti che hanno diritto ad una dose suppletiva di rispetto da parte di tutti ed in qualunque sede per gli sforzi e l’impegno particolare che viene richiesto ad essi ed alle loro famiglie.

La inaccettabile espressione , non adeguatamente stigmatizzata dai Consiglieri presenti, se non da pochi, non puo’ essere passata come una caduta di stile, come uno scivolone dovuto alla passione politica.

Le tardive scuse della Morelli rappresentano quindi solo un vano tentativo di mettere rimedio, in maniera opportunistica, ad un pesante errore concettuale e comportamentale.

INUTILE AGGIUNGERE ALTRO;TUTTI DOBBIAMO CONSIDERARE CHE IL GRADO DI CIVILTA’ DI UNA CITTA’ CHE PRETENDE GIUSTAMENTE IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI, PARTE SOPRATTUTTO DALLE ISTITUZIONI CITTADINE .

Per questo , riteniamo opportuno e moralmente doveroso, che la consigliera, dimostratasi non adeguata, presenti le proprie dimissioni da presidente della quarta commissione consiliare.

Rinnovamento per Spoleto

Laboratorio per Spoleto