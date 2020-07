Marina Morelli: “Facciamo vivere gli spazi inutilizzati della mobilità alternativa”

La proposta della consigliera comunale di Forza Italia

Facciamo vivere gli spazi inutilizzati del progetto “Spoleto città senz’auto” ubicati al primo piano del percorso della mobilità, lungo la linea Posterna – Centro Storico dagli studenti, dai giovani della nostra città.

Apriamo e consegniamo ai ragazzi, in attesa di veder scritta la parola fine alla vicenda legata alle concessioni rilasciate su quell’area, e anche loro si abitueranno a e conoscere meglio , vivere quel progetto, unico in Europa.

Diamo modo alle giovani generazioni, di cullarsi nel centro storico nella sua interezza , e consentiamo anche così di vivacizzare i percorsi meccanizzati , nello stesso tempo, godremo della freschezza e della vivacità degli adolescenti che si sposteranno, ramificandosi e aprendosi in più spazi e in salubrità.

Troviamo il coraggio, muoviamo qualcosa, una strada ci sarà come per ogni cosa, e rendiamo vivi quei quasi 500 metri quadrati. Viviamo quegli spazi, prima che sia necessario spendere nuovamente, e senza mai averli vissuti.

Laboratori, spazi musicali , aule didattiche, scuole , cerchiamo presto di far qualcosa. Questa città deve spiccare il volo verso ulteriori progetti innovativi, culturali, artistici e non solo.

Festosità e vitalità lungo i percorsi tutti, apporterebbero senz’altro un vantaggio e un maggior benessere a Spoleto, città stupenda ma ahimè, spesso restia al mutare dei tempi.

Marina Morelli – C. C. Spoleto Forza Italia