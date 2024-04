Mariani campione regionale MTB Enduro

Nella spettacolare location di Monteluco domenica è andata in scena la seconda tappa della Enduro Circuit Umbria, valevole anche come prova unica che assegnava i titoli regionali di MTB Enduro. Con la perfetta organizzazione del 2010 Gravity Team, trail tirati a lucido come non mai e che hanno visto le solite fantastiche evoluzioni dei bikers più coraggiosi. Nella tappa considerata casalinga, l’MTB Spoleto ha potuto schierare due atleti in rappresentanza del presente e del futuro di questa disciplina; come da prassi, avvio lento del maestro Maurizio Mariani che le ha buscate nella prima speciale dall’allievo Pietro Arcangeli. Ma, alla lunga, il popolare Urmu ha fatto valere la sua classe ed esperienza: e se Arcangeli ha visto compromessa la sua prova da un paio di scivolate, Mariani, grazie ad una prova accorta e senza particolari sbavature, ha portato a casa il 2° posto di categoria nella M4, ma soprattutto il titolo regionale.

“Sono felice per tante cose – ha detto Mariani -; in primis per la città di Spoleto che ha dimostrato che la collaborazione tra le varie realtà ciclistiche può portare solo benefici. E poi per la prova di Pietro: anche se è stato sfortunato, la stoffa c’è, le cadute fanno parte del gioco; ma non mancheranno i momenti gratificanti per lui. Infine sono orgoglioso anche della mia prova e di aver potuto essere premiato da una persona come Luca Ministrini che rappresentava la federazione, ma che tutti conoscono come presidente de La SpoletoNorcia in MTB e come socio del MTB Spoleto”.

Ora testa all’ultima prova, quella dalla location più imprevedibile: il 26 maggio ci si butterà nel centro storico di Perugia.