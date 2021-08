MariaAssunta Toniacci Vince il Primo Premio Creatività Virtuale

Di Mariolina Savino

MariaAssunta Toniacci, una donna come tante con una immensa viglia di vivere, vincere e dipingere. La sua storia particolare l’accompagna e segna le sue tappe come nuove conquiste ogni giorno.

Affetta da un male invasivo, lei lotta con tutta se stessa per vivere e far vivere ai suoi familiari, una vita normale e poi dipinge utilizzando un puntatore oculare.

In poco tempo ha conquistato il cuore e la stima di tutti i colleghi artisti ed ha vinto il primo premio per la creatività virtuale Dante 700 a Villa Fidelia, Spello.

Evento collegato

con Carapace Movimento Artistico Culturale che colpisce ancora con una estemporanea ricca di emozioni, quella vissuta a villa Fidelia, Spello, a 40 gradi, fra alberi secolari e prati tagliati di fresco. Gli artisti provenienti da ogni dove hanno sfidato la pesante calura e mano ai pennelli hanno onorato il vate, dipingendolo anche in Villa Fidelia con incedere sicuro e pensante. Michele di Nicolò ha avuto la meglio su tutti portando a casa il Primo Premio Assoluto, un cesto con le eccellenze di Marfuga e della Cantina de Trinci seguito dall’artista Donatella Dalla Ragione che con il suo secondo posto ha ottenuto i famosi tipici umbri e infine il terzo Premio acciuffato da Otello Natalini, premio di tipici di eccellenza, Olio Evo e Vino Umbri, oramai veterano degli artisti di Gualdo Tadino. La Mostra concorso ha visto vincitrice Marta Betti, che ha portato a casa il riconoscimento messo in Palio dalla Farmacia Betti di Foligno. L’evento ha fatto parte della Kermesse artistica STATI D’ARTE presieduto dalla Casa degli Artisti con Carla Medici e il Presidente Francesco Minelli. le mostre in villa chiudono il 30 agosto 2021.