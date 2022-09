Maria Elena Bececco: “Oggi è una giornata di rinascita per la nostra caserma”

La Capogruppo di Spoleto Futura plaude la Ricostituzione del 2° Reggimento “Granatieri di Sardegna”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Il Sottosegretario alla difesa Giorgio Mulè porta a compimento uno dei più forti desideri dell’indimenticato Sindaco Fabrizio Cardarelli. Proprio lui aveva iniziato il percorso per ricostituire a Spoleto il 2° Reggimento “Granatieri di Sardegna” riuscendo a far tornare a Spoleto la gloriosa Bandiera di Guerra. In seguito alla sua prematura ed improvvisa scomparsa il progetto ha ripreso il suo iter grazie alla volontà, all’impegno ed alla caparbietà del sottosegretario alla difesa Giorgio Mulè, amico di Fabrizio Cardarelli e sempre vicino alla Città di Spoleto, senza badare alle posizioni elettorali ma per il bene di una città che evidentemente gli sta cuore.

Così oggi è una giornata di rinascita per la nostra caserma. Un segno di rilancio per Spoleto, che riprende la posizione che le spetta.





La verità è che i fatti reali e concreti che generano benefici vanno ricordati da parte di tutta la cittadinanza e insieme si accresce il senso di riconoscenza per questo importante traguardo con l’auspicio di raggiungerne ancora altri insieme per questa nostra Città. Un ringraziamento di cuore a Giorgio Mulè per il costante impegno, per il tempo e la dedizione e, non ultimo, grazie per aver realizzato un progetto tanto desiderato dal nostro amico Fabrizio Cardarelli.