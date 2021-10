Maria Elena Bececco: Il futuro è nei contenuti

“Abbiamo preso degli impegni con i cittadini e ci batteremo per onorarli, nel rispetto della fiducia che essi ci hanno dato, disponibili a collaborare con il prossimo sindaco che, ci auguriamo, vorrà dare a quegli impegni la dignità che meritano”

L’impegno politico di Maria Elena Bececco si è sempre contraddistinto, in particolar modo nell’ultima tornata elettorale, da un focus sui contenuti: “cosa”, “quando” e soprattutto “come”. Perché le grandi idee non vanno lontano se non hanno gambe solide su cui camminare e le gambe sono i programmi di attuazione che sono stati espressi chiaramente nei 25 giorni di campagna elettorale.

Il progetto politico guidato dalla candidata Sindaco Maria Elena Bececco, la sua idea di Spoleto città del Futuro, ha avuto sempre un solo ed unico filo conduttore: lavorare per il migliore futuro della città di Spoleto e dei suoi cittadini. Un atteggiamento serio, responsabile e fuori da interessi di parte, dimostrato nel corso della sua esperienza istituzionale, anche quando sarebbe stato più semplice “seguire l’onda” e lavorare per il proprio tornaconto politico. Invece la scelta ha virato su una strada più impervia ma coerente rimanendo fedeli ad un’idea di politica che sia unicamente un servizio ai cittadini. Questo ha condotto verso una battaglia difficile, forti solamente di idee e progetti per la città.







Ed è su questi progetti che verranno improntate le scelte future: Maria Elena Bececco da anni agisce alla luce del sole e per questo non sempre le sue scelte sono state comprese ma accordi ed accordicchi sottobanco, per scambi di poltrone e ricerca di visibilità come cifra stilistica, dei quali dovremmo essere protagonisti, non ci appartengono (e se fosse stato questo l’obiettivo avremmo scelto strade molto più comode per realizzarlo). La verità è che ciò che invece appartiene a Bececco è un dialogo che entra nel merito dei contenuti, delle proposte e dei modi per realizzare queste proposte e questo sarà sempre

Uno spazio di discussione con chi vorrà seriamente rappresentare la nostra Città nelle massime istituzioni cittadine. Su questo piano il nostro progetto rimane aperto al dialogo, nella chiarezza, nella trasparenza ed alla luce del sole. Abbiamo preso degli impegni con i cittadini e ci batteremo per onorarli, nel rispetto della fiducia che essi ci hanno dato, disponibili a collaborare con il prossimo sindaco che, ci auguriamo, vorrà dare a quegli impegni la dignità che meritano.