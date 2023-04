Maria Assunta Toniacci in presenza nella sua Mostra L’Arte e l’Oltre ideata e diretta da Mariolina Altamura Savino

Di Marco Vinci

È stata inaugurata dal Sindaco Francesco Federici la Mostra di pittura ideata da Mariolina Savino, Direttore Artistico di Carapace Mac Art, dedicata a MariaAssunta Toniacci, protagonista assoluta dell’evento.

Nella mostra sono state ospitate le opere dei ragazzi del dopo di noi, progetto supportato dal Consigliere Comunale Daniele Giovannini per il comune di Massa Martana, e i disegni di Luca Cisternino, pugliese di origine e umbro di adozione.

L’arte trionfa in uno dei “Borghi più belli d’Italia” nella sala espositiva “La Rupe” con la Collettiva Solidale che ha espresso la grande potenza della creatività che va ben oltre i limiti imposti dalla malattia.

Presenti associazioni, artisti, amministratori, giornalisti e amici, all’evento ha partecipato Maria Assunta Toniacci, protagonista assoluta nel suo genere pittorico che nasce dalla fusione della tecnologia estrema e la sua innata creatività grazie al supporto di un puntatore oculare che le permettere di trasferire ogni emozione oltre il limite imposto dalla SLA di cui è affetta da un decennio.

All’interno della mostra, sapientemente allestite, le griglie zincate, esplodono i colori e l’armonia artistica di Luca, affetto da autismo, opere ammirate da tutti con plauso collettivo.

Non da ultimi, i ragazzi del ” dopo di Noi” hanno dato prova di grande afflato con l’arte, seguendo i consigli del loro istruttore Cristiano, paziente divulgatore di tecniche artistiche applicate a difficoltà di ogni genere.

Daniele Giovannini, consigliere comunale con delega al sociale al Comune di Massa Martana, è stato di grandissimo aiuto per tutti i volontari impegnati in questo ambizioso progetto che guarda al futuro di piccoli e grandi che hanno bisogno di rapporti umani e non strutture che deprimono e mortificano la loro voglia di vivere e di esprimersi.

Rai 3 ci ha fatto l’onore della sua presenza e prossimamente trasmetteranno il servizio girato ieri.

L’evento voluto fortemente da Maria Assunta Toniacci è stato diretto e realizzato da Mariolina Savino, Direttore Artistico di Carapace Mac Art.

Si ringrazia Sonia e tutto il personale del BarOne per l’ottimo bouffet offerto e servizio impeccabile.

La mostra si concluderà il 16 aprile con l’estemporanea

#memorialsimonesaveri che si terrà nel Chiostro della Pace con la partecipazione di artisti provenienti da ogni dove a Massa Martana a cura di Carapace Mac Art, con la collaborazione della pro loco di Viepri e Massa e patrocinato dal Comune.