Marco De Paolo e Michele Santirosi alla Maratona di Milano

Grande performance dei due umbri Ambassador #run4CFcure

di Mariolina Savino

Straordinari maratoneti provenienti da ogni parte del mondo, hanno sfidato il caldo quasi estivo in una gara di 42 km nel pieno centro di Milano.

Numerosi atleti e i loro sostenitori hanno inondato la città meneghina con i colori delle loro divise e bandiere, tra gli altri presente anche la fondazione per la ricerca contro la Fibrosi Cistica rappresentata da numerosi maratoneti tra i quali gli umbri Marco De Paolo e Michele Santirosi.

La straordinarietà della coppia sportiva umbra, è stata quella di una gara partecipata in coppia fra Marco che ha spinto per ben 42 kilometri una speciale carrozzina sulla quale era seduto l’amico Michele. Entrambi hanno partecipato in qualità di Ambassador per la #run4CFcure #retedeldono e #Unyli

Grande festa dello sport in una giornata piena di emozioni e di grande amicizia e solidarietà.

