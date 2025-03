Marco Contardi: “Ducato Futsal da dirigente? Un’esperienza che rifarei”

Alla vigilia dell’ultima partita di campionato della Ducato Futsal, tracciamo un bilancio di questa stagione con una delle facce nuove della società spoletina: Marco Contardi, da semplice tifoso a membro dello staff. “Ho fatto quello che ho potuto, cercando di essere presente il più possibile con i ragazzi sia in settimana che nelle trasferte, che sono sempre un momento delicato di una stagione. Vivere l’ambiente da un punto di vista diverso è stata una bella esperienza e mi ha reso anche più responsabile in certi atteggiamenti che, se in un tifoso sono accettabili, in un dirigente non possono esserlo”. In campo la Ducato ha acquisito un lusinghiero quarto posto che, nonostante costituisca un bel passo avanti rispetto allo scorso anno, lascia un po’ di rimpianti, perché non è sufficiente per partecipare ai playoff. “Ho sperato fino alla fine che la nostra stagione non terminasse sabato, ma purtroppo non è andata così. Paghiamo a caro prezzo qualche punticino perso qua e là, ma comunque è un grande risultato che mi fa sperare in una stagione ’25-’26 in cui potremo fare ancora meglio”.

Sabato partita ostica in casa dell’Umbrasabina. “Giocheremo contro una compagine in piena lotta salvezza e all’aperto: due fattori che non sono a nostro favore; ma, dalla nostra, abbiamo un grande stato di forma e la voglia di finire al meglio la stagione”.

Appuntamento alle ore 15.00 a Calvi dell’Umbria.