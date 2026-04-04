Manutenzione rete idrica: possibili disagi l’8, 9 e 10 nelle zone di Bazzano Inferiore, Oriolo e San Filippo

  • Redazione
  • Aprile 4, 2026
  • Attualità
  • Letto 263

    • Continuano i lavori di manutenzione alla rete idrica da parte di VUS Valle Umbra Servizi.

     

    Mercoledì 8 a Bazzano Inferiore, giovedì 9 nella località Oriolo e venerdì 10 a San Filippo, dalle ore 9.00 alle ore 15.00 e comunque fino ad ultimazione lavori, si potranno verificare cali di pressione in rete e possibili interruzioni nell’erogazione dell’acqua.

     

    Si ricorda che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di opalescenza o torbidità. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente

     

    Per informazioni è attivo il Numero Verde 800-663036

    Share

    Articolo precedente

    School Cup, i chiarimenti degli organizzatori

    Articolo successivo

    Spoleto, tenta la fuga e usa false generalità: arrestato 26enne

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Nuvoloni 2026-03-28 16:59:20
    Buonasera, sono Carlo Nuvoloni presidente della Sunrise Orchestra - Terni. Sono disponibile ad un incontro con la Pro Loco per.....
    Carlo Alberto Bussoni 2026-03-28 14:32:09
    Bisognerebbe anche far capire ai funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune che, oltre le piante catastali, non esiste altra documentazione per.....
    Carlo Neri 2026-03-21 14:41:16
    Mi è stato detto, da persona a conoscenza dei fatti, che, nella maggior parte dei casi, come nel caso che.....
    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!