Manutenzione alla rete idrica: possibili disagi a Cortaccione, Collemarozzo, Madonna di Lugo, Perchia, Crocemarroggia e San Silvestro

Continuano i lavori di manutenzione alla rete idrica da parte di VUS Valle Umbra Servizi.

Lunedì 13 aprile a Cortaccione, Collemarozzo, Madonna di Lugo, compresa la zona industriale, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, martedì 14 a Perchia e Crocemarroggia dalle 9.00 alle 15.00) e venerdì 17 a San Silvestro dalle 9.00 alle 15.00 e comunque fino ad ultimazione lavori, si potranno verificare cali di pressione in rete e possibili interruzioni nell’erogazione dell’acqua.

Si ricorda che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di opalescenza o torbidità. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente

Per informazioni è attivo il Numero Verde 800-663036