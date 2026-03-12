Manutenzione ai percorsi di mobilità alternativa: chiusure il 17 e 18 marzo

Busitalia – Sita Nord S.r.l. in accordo con il Comune di Spoleto ha programmato alcune chiusure temporanee dei percorsi del sistema di Mobilità Alternativa per consentire alcuni interventi di manutenzione alle cabine di trasformazione interne e sui relativi impianti di servizio.

I lavori rientrano nei piani di manutenzione preventiva, strutturati e programmati per garantire la sicurezza e l’efficienza dei sistemi di trasporto a sede fissa e degli impianti tecnologici.

Per ridurre al minimo i disagi ai cittadini ed ai visitatori, le chiusure sono state organizzate secondo il seguente calendario:

Percorso SpoletoSfera 17 marzo 2026: chiuso al mattino, dall’apertura fino alle ore 13.00

Percorso Ponzianina Rocca 17 marzo 2026: chiuso nel pomeriggio, dalle ore 14.00

Percorso Posterna 18 marzo 2026: chiuso per l’intera giornata

Al fine di informare l’utenza, saranno affissi avvisi informativi all’ingresso dei percorsi interessati.