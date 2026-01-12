Mantenimento del Contributo Disagio Abitativo. La dichiarazione online dal 31 gennaio al 31 marzo 2026

Stabiliti i nuovi termini di scadenza per rinnovare la dichiarazione sul possesso dei requisiti per il mantenimento del C ontributo per il D isagio A bitativo (CDA) , ex contributo autonoma sistemazione.

A partire dal prossimo 31 gennaio e fino al 31 marzo 2026 la dichiarazione dovrà essere presentata attraverso la piattaforma online https://appsem.invitalia.it .

I beneficiari del CDA che non hanno rinnovato la domanda nel 2025 nell’apposita piattaforma, possono comunque presentarla online entro il 31 marzo 2026, previa presentazione di quella cartacea da consegnare brevi manu all’ufficio Contributo Disagio Abitativo in via San Carlo n.1, negli orari di apertura al pubblico (lunedì e martedì 9-13 e giovedì 15-17) o a mezzo email all’indirizzo catia.piccioni@comune.spoleto.pg.it o pec comune.spoleto@postacert.umbria.it . Il mancato rinnovo comporterà la sospensione del contributo.

Per ricevere informazioni è possibile contattare il Dipartimento 5 – Benessere e l’Innovazione Sociale, Formazione Generale e Sportiva per la Valorizzazione della Persona, chiamando il numero 0743 218505.