Mantenimento CAS 2024. La piattaforma attiva dal 5 aprile

La dichiarazione dovrà essere presentata entro il 5 luglio

L’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n° 1073 del 26/02/2024 ha stabilito i nuovi termini di scadenza sia per il mantenimento del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS), sia per le domande di contributo. Per quanto riguarda la presentazione della dichiarazione per il mantenimento del CAS relativamente all’anno 2024, la scadenza è prevista per venerdì 5 luglio. La dichiarazione, così come avvenuto lo scorso anno, dovrà essere presentata mediante la piattaforma informatizzata – https://appsem.invitalia.it – che sarà attiva dal 5 aprile fino alle ore 23.59.59 del 5 luglio 2024. La mancata presentazione della dichiarazione per il mantenimento nei termini stabiliti, comporta la perdita e la relativa decadenza dal contributo.

Il 30 giugno 2024 è invece il nuovo termine previsto per la presentazione delle domande di contributo in forma completa e per il completamento di quelle prodotte in forma semplificata. Restano esclusi dai suddetti adempimenti le istanze relative ad edifici (singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari) inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l’approvazione di specifici cronoprogrammi (ex ordinanza n° 110 del 21/11/2020).​