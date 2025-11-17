“Manteniamo gli impegni presi. Oggi a Spoleto riapre il Day Week Surgery”

“Oggi è un giorno che segna un
passo avanti concreto per la sanità del nostro territorio, frutto di
un lavoro che stiamo mettendo in campo quotidianamente. Al presidio
ospedaliero San Matteo di Spoleto apre ufficialmente il nuovo reparto
di Day Week Surgery, un risultato atteso che diventa finalmente
realtà. Collocato al secondo piano del blocco chirurgico, il servizio
torna a pieno regime e si inserisce nel più ampio percorso di
rilancio dell’ospedale all’interno della rete regionale”. Lo
evidenzia il consigliere regionale Luca Simonetti (M5S – presidente
Terza commissione dell’Assemblea legislativa), in una nota firmata
anche da Agnese Protasi (assessore al Comune di Spoleto), Samuele
Bonanni ed Enrico Morganti (consiglieri comunali di Spoleto).
“Il reparto, dotato di 8 posti letto, garantirà – spiega Simonetti
– percorsi di degenza breve per i pazienti sottoposti a interventi
chirurgici, operativi dal lunedì alle ore 8 fino al venerdì alle ore
20. L’apertura è accompagnata da un potenziamento significativo
delle attività operatorie, con ulteriori 12-15 sedute settimanali di
chirurgia robotica svolte con il robot Da Vinci nelle discipline di
Chirurgia Generale, Urologia e Ginecologia. Il programma operatorio
comprende chirurgia del colon, chirurgia funzionale, chirurgia
esofago-gastrica, chirurgia dell’obesità e chirurgia di parete a
360°, sia benigna che oncologica. Nell’ambito urologico verranno
trattate patologie oncologiche e funzionali, dal carcinoma prostatico,
vescicale e renale fino alle stenosi ureterali e alla patologia
prostatica benigna complessa. Grazie a queste nuove attività, il San
Matteo si candida a diventare un riferimento regionale per la
Chirurgia generale robotica e della parete addominale e per la
chirurgia robotica urologica oncologica e funzionale. È un passo che
valorizza la lunga tradizione di Spoleto nella chirurgia robotica,
costruita anche grazie all’esperienza del professor Luciano
Casciola. L’ospedale ospiterà inoltre una Scuola di formazione
regionale dedicata all’addestramento dei professionisti umbri
sull’utilizzo del sistema Da Vinci”.
“Questa apertura – sottolineano infine gli esponenti M5S – non è
solo un segnale di rilancio, ma la dimostrazione che Spoleto può e
deve essere un punto di riferimento per l’intera rete ospedaliera
dell’Umbria, e su questo stiamo lavorando anche nella stesura del
nuovo piano sociosanitario. Ora è fondamentale che Regione e Azienda
sanitaria garantiscano personale adeguato per assicurare continuità
ed efficienza al nuovo reparto e su questo siamo già al lavoro. Va
detto chiaramente: oggi compiamo un passo nella giusta direzione”.
Fare di un lume incerto di candela un falò, è più pericoloso del silenzio.
I TONI ENTUSIASTI, LISCI, PD, BONANNI, 5 STELLE E COMPAGNIE BELLE, METTONO IN PERICOLO
LA RESTITUZIONE DEL MAL TOLTO DALLA TESEI NEL 2020; PERCHÉ OGGETTIVAMENTE NASCONDONO IL FATTO CHE NULLA È CAMBIATO.
Stiamo ai fatti e confrontateli con le dichiarazioni delle ultime ore.
Dal “Centro sinistra”: “si è cambiato passo”. “Siamo alla svolta”.
Al massimo avrebbero dovuto dire: meglio poco che niente, visto che siamo di fronte a un mezzo passo, visto che il reparto presente prima della chiusura della Tesei nel 2020, aveva 12 posti letto e quindi, oggi viene certificato che è stato dimezzato, riaperto solo a metà.
Ma delle richieste del Consiglio comunale del dicembre 2023, e dei Comitati, praticamente ancora nulla. Dell’ Emergenza urgenza, chirurgica, cardiologica, medica, nulla è tornato indietro dalla Regione. Rianimazione: niente! Punto nascita, Pediatria: niente. Servizi ospedalieri 24 ore, zoppi e senza personale.
Per ora quindi un contentino che i “riflettori” interessati hanno acceso come un grande fuoco che abbaglia, invece è solo una mezza candela.
Dal “Centro Destra” molto peggio, fanno finta di non ricordare che i reparti ancora chiusi e quello riaperto a metà, li ha chiusi il governo regionale di Centro Destra, il loro governo. Scrivono poi che la riapertura del servizio era prevista nel Progetto Terzo Polo, e non è vero neanche questo. C’ è solo scritto in modo assolutamente generico e senza riferimenti di alcun tipo, di riattivare le attività chirurgiche.
Stiamo quindi ai fatti, che nulla è cambiato, e attenzione a non vendere un mezzo primo piatto come pranzo di nozze. La conseguenza è l’ illusione e di fronte alla realtà che poi emerge per forza di cose, disillusione e scoraggiamento.Abbiamo invece bisogno di tornare in massa a bussare forte alle porte di chi ha il potere per decidere, perché faccia ora quello che ha scritto nel programma con cui ha chiesto i voti per vincere le elezioni.
Aurelio Fabiani
Casa Rossa
Comitato di Strada per la Salute Pubblica