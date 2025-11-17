“Manteniamo gli impegni presi. Oggi a Spoleto riapre il Day Week Surgery”

“Oggi è un giorno che segna un

passo avanti concreto per la sanità del nostro territorio, frutto di

un lavoro che stiamo mettendo in campo quotidianamente. Al presidio

ospedaliero San Matteo di Spoleto apre ufficialmente il nuovo reparto

di Day Week Surgery, un risultato atteso che diventa finalmente

realtà. Collocato al secondo piano del blocco chirurgico, il servizio

torna a pieno regime e si inserisce nel più ampio percorso di

rilancio dell’ospedale all’interno della rete regionale”. Lo

evidenzia il consigliere regionale Luca Simonetti (M5S – presidente

Terza commissione dell’Assemblea legislativa), in una nota firmata

anche da Agnese Protasi (assessore al Comune di Spoleto), Samuele

Bonanni ed Enrico Morganti (consiglieri comunali di Spoleto).



“Il reparto, dotato di 8 posti letto, garantirà – spiega Simonetti

– percorsi di degenza breve per i pazienti sottoposti a interventi

chirurgici, operativi dal lunedì alle ore 8 fino al venerdì alle ore

20. L’apertura è accompagnata da un potenziamento significativo

delle attività operatorie, con ulteriori 12-15 sedute settimanali di

chirurgia robotica svolte con il robot Da Vinci nelle discipline di

Chirurgia Generale, Urologia e Ginecologia. Il programma operatorio

comprende chirurgia del colon, chirurgia funzionale, chirurgia

esofago-gastrica, chirurgia dell’obesità e chirurgia di parete a

360°, sia benigna che oncologica. Nell’ambito urologico verranno

trattate patologie oncologiche e funzionali, dal carcinoma prostatico,

vescicale e renale fino alle stenosi ureterali e alla patologia

prostatica benigna complessa. Grazie a queste nuove attività, il San

Matteo si candida a diventare un riferimento regionale per la

Chirurgia generale robotica e della parete addominale e per la

chirurgia robotica urologica oncologica e funzionale. È un passo che

valorizza la lunga tradizione di Spoleto nella chirurgia robotica,

costruita anche grazie all’esperienza del professor Luciano

Casciola. L’ospedale ospiterà inoltre una Scuola di formazione

regionale dedicata all’addestramento dei professionisti umbri

sull’utilizzo del sistema Da Vinci”.







“Questa apertura – sottolineano infine gli esponenti M5S – non è

solo un segnale di rilancio, ma la dimostrazione che Spoleto può e

deve essere un punto di riferimento per l’intera rete ospedaliera

dell’Umbria, e su questo stiamo lavorando anche nella stesura del

nuovo piano sociosanitario. Ora è fondamentale che Regione e Azienda

sanitaria garantiscano personale adeguato per assicurare continuità

ed efficienza al nuovo reparto e su questo siamo già al lavoro. Va

detto chiaramente: oggi compiamo un passo nella giusta direzione”.