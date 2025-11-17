“Manteniamo gli impegni presi. Oggi a Spoleto riapre il Day Week Surgery”

  • Redazione
  • Novembre 17, 2025
  • Consiglio Regionale
  • Letto 61

    • “Oggi è un giorno che segna un
    passo avanti concreto per la sanità del nostro territorio, frutto di
    un lavoro che stiamo mettendo in campo quotidianamente. Al presidio
    ospedaliero San Matteo di Spoleto apre ufficialmente il nuovo reparto
    di Day Week Surgery, un risultato atteso che diventa finalmente
    realtà. Collocato al secondo piano del blocco chirurgico, il servizio
    torna a pieno regime e si inserisce nel più ampio percorso di
    rilancio dell’ospedale all’interno della rete regionale”. Lo
    evidenzia il consigliere regionale Luca Simonetti (M5S – presidente
    Terza commissione dell’Assemblea legislativa), in una nota firmata
    anche da Agnese Protasi (assessore al Comune di Spoleto), Samuele
    Bonanni ed Enrico Morganti (consiglieri comunali di Spoleto).

    “Il reparto, dotato di 8 posti letto, garantirà – spiega Simonetti
    – percorsi di degenza breve per i pazienti sottoposti a interventi
    chirurgici, operativi dal lunedì alle ore 8 fino al venerdì alle ore
    20. L’apertura è accompagnata da un potenziamento significativo
    delle attività operatorie, con ulteriori 12-15 sedute settimanali di
    chirurgia robotica svolte con il robot Da Vinci nelle discipline di
    Chirurgia Generale, Urologia e Ginecologia. Il programma operatorio
    comprende chirurgia del colon, chirurgia funzionale, chirurgia
    esofago-gastrica, chirurgia dell’obesità e chirurgia di parete a
    360°, sia benigna che oncologica. Nell’ambito urologico verranno
    trattate patologie oncologiche e funzionali, dal carcinoma prostatico,
    vescicale e renale fino alle stenosi ureterali e alla patologia
    prostatica benigna complessa. Grazie a queste nuove attività, il San
    Matteo si candida a diventare un riferimento regionale per la
    Chirurgia generale robotica e della parete addominale e per la
    chirurgia robotica urologica oncologica e funzionale. È un passo che
    valorizza la lunga tradizione di Spoleto nella chirurgia robotica,
    costruita anche grazie all’esperienza del professor Luciano
    Casciola. L’ospedale ospiterà inoltre una Scuola di formazione
    regionale dedicata all’addestramento dei professionisti umbri
    sull’utilizzo del sistema Da Vinci”.

     

    “Questa apertura – sottolineano infine gli esponenti M5S – non è
    solo un segnale di rilancio, ma la dimostrazione che Spoleto può e
    deve essere un punto di riferimento per l’intera rete ospedaliera
    dell’Umbria, e su questo stiamo lavorando anche nella stesura del
    nuovo piano sociosanitario. Ora è fondamentale che Regione e Azienda
    sanitaria garantiscano personale adeguato per assicurare continuità
    ed efficienza al nuovo reparto e su questo siamo già al lavoro. Va
    detto chiaramente: oggi compiamo un passo nella giusta direzione”.

    Share

    Articolo precedente

    Parcheggi ex ferrovia Spoleto–Norcia: un intervento positivo, ma occorre una visione complessiva per l’area della stazione

    Related Post

    Related Blogpost

    One Comment For "“Manteniamo gli impegni presi. Oggi a Spoleto riapre il Day Week Surgery”"

    1. Aurelio Fabiani
      Novembre 17, 2025

      Fare di un lume incerto di candela un falò, è più pericoloso del silenzio.
      I TONI ENTUSIASTI, LISCI, PD, BONANNI, 5 STELLE E COMPAGNIE BELLE, METTONO IN PERICOLO
      LA RESTITUZIONE DEL MAL TOLTO DALLA TESEI NEL 2020; PERCHÉ OGGETTIVAMENTE NASCONDONO IL FATTO CHE NULLA È CAMBIATO.
      Stiamo ai fatti e confrontateli con le dichiarazioni delle ultime ore.
      Dal “Centro sinistra”: “si è cambiato passo”. “Siamo alla svolta”.
      Al massimo avrebbero dovuto dire: meglio poco che niente, visto che siamo di fronte a un mezzo passo, visto che il reparto presente prima della chiusura della Tesei nel 2020, aveva 12 posti letto e quindi, oggi viene certificato che è stato dimezzato, riaperto solo a metà.
      Ma delle richieste del Consiglio comunale del dicembre 2023, e dei Comitati, praticamente ancora nulla. Dell’ Emergenza urgenza, chirurgica, cardiologica, medica, nulla è tornato indietro dalla Regione. Rianimazione: niente! Punto nascita, Pediatria: niente. Servizi ospedalieri 24 ore, zoppi e senza personale.
      Per ora quindi un contentino che i “riflettori” interessati hanno acceso come un grande fuoco che abbaglia, invece è solo una mezza candela.
      Dal “Centro Destra” molto peggio, fanno finta di non ricordare che i reparti ancora chiusi e quello riaperto a metà, li ha chiusi il governo regionale di Centro Destra, il loro governo. Scrivono poi che la riapertura del servizio era prevista nel Progetto Terzo Polo, e non è vero neanche questo. C’ è solo scritto in modo assolutamente generico e senza riferimenti di alcun tipo, di riattivare le attività chirurgiche.
      Stiamo quindi ai fatti, che nulla è cambiato, e attenzione a non vendere un mezzo primo piatto come pranzo di nozze. La conseguenza è l’ illusione e di fronte alla realtà che poi emerge per forza di cose, disillusione e scoraggiamento.Abbiamo invece bisogno di tornare in massa a bussare forte alle porte di chi ha il potere per decidere, perché faccia ora quello che ha scritto nel programma con cui ha chiesto i voti per vincere le elezioni.
      Aurelio Fabiani
      Casa Rossa
      Comitato di Strada per la Salute Pubblica

      Rispondi

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Aurelio Fabiani 2025-11-17 18:32:50
    Fare di un lume incerto di candela un falò, è più pericoloso del silenzio. I TONI ENTUSIASTI, LISCI, PD, BONANNI,.....
    Patrizia 2025-11-15 19:33:21
    Un abbraccio forte, anche se non vi conosco, e una disperazione, per tutti noi genitori! ❤️
    Aurelio Fabiani 2025-10-27 20:52:15
    Questo è l' articolo sull'ospedaleche ho inviato a tutta la stampa 3 giorni fa.RENDIAMO NOTO L' ESITO DELL' INCONTRO CON.....
    Gabriele 2025-09-24 10:20:17
    Sin dal inizio di queste elezioni regional si sapeva tutto che la Proietti sbandierava che avesse rinesso tutto come era.....
    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.