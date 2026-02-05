Manovre folli e fuga in auto nelle vie del centro di Spoleto: la Polizia di Stato arresta un 26enne

Il personale della Polizia di Stato di Perugia ha tratto in arresto un 26enne – cittadino italiano gravato da numerosi precedenti di polizia ­- per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e danneggiamento.

Nella mattinata di domenica, gli agenti della volante del Commissariato di P.S. di Spoleto hanno notato un’autovettura procedere contromano all’altezza di via Tuderte ed una volta raggiunta via Nursina, da viale Trento e Trieste, ha proseguito la sua fuga con manovre di sorpasso estremamente pericolose, mettendo a serio rischio l’incolumità degli utenti della strada.

Nonostante l’intimazione all’alt degli agenti, il conducente ha proseguito la fuga, attraversando numerose arterie cittadine, spesso in contromano e a velocità sostenuta.

L’inseguimento, si è concluso in Via XXV Aprile con una collisione tra l’auto in fuga e il veicolo di servizio della Polizia, coinvolgendo anche alcune vetture in sosta.

A seguito dell’impatto, l’uomo ha opposto resistenza agli agenti che lo hanno poi tratto in arresto.

Successivamente, gli accertamenti sanitari hanno evidenziato lo stato di intossicazione da sostanze stupefacenti e alcol del 26enne: gli esami tossicologici hanno infatti confermato la positività a cannabinoidi, cocaina e alcol.

Durante l’udienza di convalida dell’arresto, a carico dell’uomo è stato altresì disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. presso il Commissariato di P.S. di Spoleto.

Comunicato stampa della Questura