Manoscritto del XVI secolo recuperato al mercato antiquario di Pissignano: restituito all’Archivio di Stato di Salerno

È stato individuato alla Fiera dell’Antiquariato, del Rigattiere e del Collezionismo d’Arte di Pissignano , a Campello sul Clitunno, un prezioso manoscritto risalente tra il XVI e il XVII secolo, poi restituito all’Archivio di Stato di Salerno dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Perugia.
Il recupero risale al febbraio scorso, quando il documento è stato notato su un banco ambulante durante i controlli svolti dai militari specializzati nei mercati antiquariali. Dopo gli accertamenti, il manoscritto è stato ufficialmente riconsegnato il 4 marzo al direttore dell’Archivio di Stato di Salerno, dr. Amato Salvatore.
Secondo quanto comunicato dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, le verifiche – condotte insieme alla Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria e coordinate dalla Procura della Repubblica di Spoleto – hanno consentito di identificare con certezza il documento come parte del fondo archivistico “Protocollo Notarili – I versamento – Distretto di Salerno”.
Il manoscritto contiene l’elenco dei protocolli del notaio Giovanni Ferdinando de Rosa di Amalfi relativi agli anni 1566-1597, una documentazione di grande valore storico e giuridico che testimonia l’attività notarile e la vita economico-sociale del territorio amalfitano in età moderna.
Il documento sarebbe stato sottratto dall’Archivio di Stato di Salerno in un’epoca non precisata. I proprietari del banco dove è stato trovato sono attualmente sottoposti a indagini e, come previsto dalla legge, sono da considerarsi presunti innocenti.
Il ritrovamento è avvenuto nell’ambito dei controlli costanti svolti a livello nazionale dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale per verificare autenticità e provenienza dei beni messi in vendita nei mercati antiquariali. L’operazione ha permesso di recuperare un bene di grande importanza prima che potesse andare definitivamente disperso, restituendolo al patrimonio archivistico pubblico.
Lascia un commento