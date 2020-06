“Mancato confronto in maggioranza su piano rifacimento strade”

La nota stampa del gruppo consiliare della Lega

“Soddisfatti della possibilità di disporre di 1,7 milioni di euro per la manutenzione delle strade comunali di Spoleto, risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Interno per i comuni dell’area del cratere, esprimiamo tuttavia il rammarico per le scelte che su indicazione dei tecnici e dell’Assessore ai Lavori Pubblici, sono state prese senza un confronto preventivo in seno alla maggioranza”.

Così il gruppo consiliare della Lega Spoleto.

“Nel nostro comune insistono una serie di criticità rilevanti rispetto alla situazione del manto stradale cittadino che in alcuni tratti risulta essere fortemente dissestato e quindi pericoloso per la circolazione dei veicoli – spiegano – La convocazione della Commissione urbanistica per lunedì prossimo 22 giugno avrebbe rappresentato una occasione per aprire un dibattito in merito alle indicazioni fornite dagli uffici comunali. Dispiace constatare che di fatto non c’è stato un confronto interno, tra le forze di maggioranza, che avrebbe sicuramente contribuito all’elaborazione di un piano ancor più efficace di lavori sulla rete viaria locale. In sede di commissione sarà chiesto di chiarire le scelte adottate pur conoscendo le criticità e la bontà degli interventi già comunicati”.