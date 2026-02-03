Mancata comunicazione delle persone alloggiate. La Polizia di Stato di Perugia denuncia due persone

  • Redazione
  • Febbraio 3, 2026
  • Assisi
    • Nel corso dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato di Perugia sul rispetto dell’art. 109 del TULPS, il personale della Questura ha accertato alcune violazioni. La norma impone ai gestori delle strutture ricettive di trasmettere le generalità degli ospiti alle Questure territorialmente competenti entro 24 ore dal loro arrivo.

    Nello specifico, è stata rilevata l’omissione da parte dei titolari di alcune strutture alloggiative, dell’obbligo di comunicazione delle generalità degli ospiti all’Autorità di P.S. tramite il portale “Alloggiati Web”.

    Dai controlli eseguiti dal Commissariato di P.S. di Assisi è emerso che due strutture ricettive della zona, pur risultando attive sui rispettivi siti internet – da cui è stata rilevata la presenza di ospiti – non avevano provveduto alla comunicazione e all’invio dei documenti delle persone alloggiate, come previsto dalla normativa vigente.

     

    All’esito degli accertamenti, due persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per il reato di cui agli artt. 109 TULPS.

    Comunicato stampa della Questura 

