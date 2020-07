Mamma Renzana: 《vivere é un diritto, bere é una scelta! Giustizia per mio figlio》

《Ciao. Mi chiamo Nikola…avevo una madre, un fratello e una sorellina.

Avevo tanti amici fantastici, avevo sogni, progetti, una vita davanti. Volevo vivere.

Purtroppo per me non ci sarà piu nulla, da quel 14 marzo, quando la mia vita è stata spezzata per l’incoscienza e l’irresponsabilità di chi ha deciso di mettersi alla guida con un tasso alcolemico ampiamente superiore rispetto a quello consentito dalla legge. Mi ha strappato a mia madre, ai miei fratelli, agli amici, ha cancellato la mia vita. A ottobre ci sarà il processo. Io chiedo giustizia, non soltanto per me, ma anche per prevenire che altre persone perdano la propria vita, che altre mamme subiscano quello che mia madre soffre ogni giorno da quando non sono più accanto a lei.

Voglio credere e sperare che giustizia sia fatta».

Eccomi, sono la mamma di Nikola. Chiedo che mio figlio abbia giustizia, perché era un figlio d’oro, e perché nessuno mai più si permetta di mettere a rischio la vita degli altri.

Ci manchi tanto amore mio e sei sempre nei nostri cuori…la tua mamma Rezana, i tuoi fratelli Matteo e Rebecca

Nella foto Sotto Nikola Duka durante la sua esperienza lavorativa al Festival dei Due Mondi