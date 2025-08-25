Maltempo: tiene il territorio gestito dal Consorzio della Bonificazione Umbra nonostante i 156 mm di pioggia caduti in poche ore

Nonostante l’eccezionale evento meteorologico che ha visto cadere ben 156 millimetri di pioggia in poche ore, come registrato dalle varie centraline e riportato da numerose testate locali e nazionali, il territorio del comprensorio di bonifica ha retto con efficacia, limitando i danni a pochi allagamenti localizzati di campi e scantinati.

Un risultato reso possibile dalla stretta collaborazione tra le squadre e i tecnici del Consorzio, i Sindaci e il personale dei Comuni interessati, insieme a cittadini e agricoltori, che hanno risposto con prontezza e senso di responsabilità.

La tenuta del territorio non è frutto del caso, ma il risultato di una manutenzione che da anni non è più straordinaria, bensì frutto di una programmazione annuale attenta, puntuale e condivisa con tutte le istituzioni, inclusa la Regione Umbria.

Alcune interpretazioni apparse sulla stampa, che attribuiscono la tenuta esclusivamente alla lavorazione dei campi da parte degli agricoltori, non corrispondono alla realtà: la maggior parte delle attività agricole, infatti, stanno appena entrando nel vivo in questi giorni, e il lavoro svolto sul territorio è parte integrante della strategia di prevenzione e gestione delle acque.

Un sentito ringraziamento va a tutto il personale del Consorzio per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati anche in questa occasione.

Rimane, tuttavia, un rammarico: non essere riusciti a trattenere una risorsa tanto preziosa come l’acqua piovana, che potrebbe essere fondamentale nei periodi di siccità.

Il Consorzio della Bonificazione Umbra