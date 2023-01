Maltempo, numerosi interventi dei Vigili del Fuoco a Spoleto

Testaccio, Montepincio, Uncinano e via dei Filosofi le zone interessate

(DMN) Spoleto – sono stati numerosi gli interventi effettuati, nella giornata di oggi, dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spoleto, per risolvere i danni provocati dal maltempo nel comprensorio spoletino. Come viene comunicato dal comando provinciale, la maggior parte degli interventi sono stati effettuati per rimuovere piante cadute, in località Montepincio, via dei Filosofi e Uncinano.

In località Testaccio ,invece, è intervenuta la squadra di Nocia, a supporto dei colleghi spoletini, per disostruire un incanalamento del Torrente Tessino.