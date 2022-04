Maltempo, mezzo pesante in difficoltà sul Valico della Somma

Viabilità ripristinata in breve tempo con il contributo della Polizia

Le pattuglie della Polizia Stradale della Sezione di Perugia – si legge in una nota della Questura – , nella giornata di ieri, sono state impegnate in tutta la provincia nei controlli per verificare la sicurezza della viabilità e accertare eventuali criticità dopo il maltempo registrato sabato notte.

Oltre alle pattuglie della Stradale, un supporto è stato fornito anche dalle volanti impiegate nei servizi di controllo del territorio dei Commissariati.

A Spoleto, a seguito di chiamata alla Sala Operativa, gli agenti dell’Ufficio Controllo del Territorio sono stati inviati presso la Statale 3, lungo il Valico della Somma, a supporto della Polizia Stradale di Terni dove un grosso mezzo pesante, a causa della neve e del ghiaccio presente sulla carreggiata, aveva perso il controllo andando ad occupare tutta la corsia di marcia.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno constatato che anche altre si trovavano in panne lungo la carreggiata. Nell’arco di breve tempo, il tratto di strada è stato messo in sicurezza e la viabilità ripristinata senza particolari disagi per la circolazione.

Si ricorda a tutti gli automobilisti che si mettono in viaggio di osservare alcuni importanti accorgimenti: la neve e il ghiaccio nascondono insidie soprattutto sulle strade. Si raccomanda la massima prudenza alla guida e il rispetto dell’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali.

Si ricorda, inoltre, che – conclude la nota stampa – prima di mettersi in viaggio, per non incorrere nei disagi provocati dalle intemperie, è importante informarsi sulle condizioni di viabilità. A tal fine, molto utile è il sito della Polizia di Stato dove è possibile consultare il piano neve, con le informazioni utili sulla circolazione stradale in situazioni di criticità.

Immagine generica di archivio