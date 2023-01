Maltempo: interventi sul territorio per limitare rischi e disagi

Il sindaco Sisti: ”Grazie a quanti hanno collaborato con noi per assistere i cittadini e risolvere le problematiche”





Interventi per gestire l’emergenza neve e ghiaccio ed assistere tempestivamente la popolazione in caso di necessità. Queste in sintesi le attività coordinate dall’ufficio comunale della Protezione Civile nelle ultime 72 ore, un lavoro che ha visto la collaborazione non solo della Polizia Locale e dei volontari del gruppo comunale di protezione civile, ma anche dell’Associazione Volontari Carabinieri in Congedo, del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM, di Croce Rossa, SOGIT e Croce Verde.



“Abbiamo fatto il possibile per far fronte ai disagi che inevitabilmente si sono venuti a creare a causa delle nevicate e delle basse temperature – ha dichiarato il sindaco Andrea Sisti – L’attivazione del Centro Operativo Comunale aperto h24 ci ha permesso di coordinare le diverse tipologie di intervento, coinvolgendo di volta in volta i soggetti che meglio potevano affiancarci nel risolvere le problematiche che venivano riscontrate”.



Gli interventi infatti, dallo rimozione della neve dalle strade allo spargimento del sale per ridurre la formazione di ghiaccio, fino all’assistenza alla popolazione e alla consegna di medicinali alle persone malate e impossibilitate a muoversi, hanno reso necessaria anche la presenza dei mezzi e del personale dell’A.Se. Spoleto, dell’Agenzia Forestale Regionale e di soggetti privati come Bocci Vivai Garden e la Ditta Antonello Bevilacqua.



“Un ringraziamento va alla Protezione Civile, sempre efficiente ed affidabile in queste situazioni di emergenza – ha aggiunto il sindaco Sisti – e anche ai volontari, alla Polizia Locale e a tutti coloro che negli ultimi giorni si sono prodigati per garantire il massimo della sicurezza possibile e limitare i disagi ai cittadini”.