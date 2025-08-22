Maltempo, crolla ponte a Strettura

  • Agosto 22, 2025
  • Attualità
    (DMN) Spoleto  – Nella notte tra giovedì e venerdì, a causa del forte maltempo che ha interessato il territorio spoletino, è crollato un piccolo ponte di collegamento nella frazione di Strettura, lungo la strada che conduce a Palazzaccio.

    Sul posto, dalle prime ore del mattino, sono intervenuti la Protezione Civile, la Polizia Locale e i tecnici del Consorzio di Bonifica Tevere-Nera. Risultano parzialmente isolati sia i residenti nei pressi del ponte sia quelli di Palazzaccio di Strettura, dove si trova una rinomata attività di ristorazione.

    Al momento sono in corso i lavori di sistemazione della strada sterrata che da Strettura conduce a Casigliano e quindi a Palazzaccio, così da garantire un percorso alternativo fino al ripristino della viabilità principale.

     

