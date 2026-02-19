Maltempo, cade grosso pino in via Risorgimento

  • Febbraio 19, 2026
  • AMBIENTE E TERRITORIO
    • Un grosso pino è caduto questa mattina, intorno alle ore 8, in via Risorgimento, nella popolosa zona PEEP di San Nicolò, a Spoleto, a causa del maltempo che nelle ultime ore ha interessato il territorio.

    Secondo le prime informazioni raccolte, l’albero si è abbattuto sulla sede stradale danneggiando almeno tre autovetture parcheggiate lungo la via. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte né feriti.

    Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Spoleto, impegnati nelle operazioni di rimozione del pino e nella messa in sicurezza dell’area per consentire il ripristino della normale viabilità.

    L’episodio riporta l’attenzione su quanto già avvenuto nel febbraio 2024 quando, proprio in via Risorgimento, su autorizzazione del Comune di Spoleto, la società Terna Rete Italia aveva provveduto al taglio di otto pini per garantire la sicurezza dei cittadini ed evitare possibili danneggiamenti alla linea elettrica 132 Kv Spoleto-Trevi.

    Tagliati otto pini per evitare il danneggiamento della linea elettrica

