Maltempo, cade albero in via della Repubblica

In corso diversi interventi dei Vigili del Fuoco nello spoletino

(DMN) Spoleto – a causa del maltempo, in torno le 18 di oggi (14) un grosso albero é caduto ed ha invaso la sede stradale in via della Repubblica. Secondo le testimonianze dei passanti, non ci sarebbero, fortunatamente, persone coinvolte. Sul posto stanno lavorando i vigili del Fuoco del Distaccamento di Spoleto.

La strada é bloccata ed il traffico, nella limitrofa viale Marconi, é rallentato. In questi minuti sono in corso anche altri interventi da parte dei vigili del Fuoco locali, con l’ausilio dei colleghi di Foligno, per allagamenti e rami caduti a causa del maltempo.