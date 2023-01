Maltempo, a Spoleto scuole chiuse anche il 24 gennaio

Da oggi attivo il Centro Operativo Comunale h24 per la gestione delle attività legata alle condizioni meteorologiche

Ordinanza sindacale di chiusura anche per martedì 2 4 gennaio per le scuole di ogni ordine e grado, gli asili nido pubblici e privati e i centri diurni per anziani, minori e disabili

Questo pomeriggio il sindaco Andrea Sisti ha firmato l’ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per martedì 24 gennaio.

A causa delle condizioni meteo, delle nevicate e delle basse temperature e, quindi, del rischio causato dal gelo che sta interessando l’intero territorio comunale, il sindaco ha disposto anche per la giornata di martedì 24 gennaio la chiusura delle scuole, dei servizi educativi 0-3 anni (asili nido pubblici e privati) e, d’intesa con la Usl Umbria 2, dei centri diurni per anziani, minori e disabili.

Anche in questo caso la situazione prevista per la giornata di domani non consente lo svolgimento in sicurezza del servizio scuolabus, il raggiungimento delle strutture scolastiche senza condizioni di rischio per alunni e docenti e il trasferimento in sicurezza di minori, disabili ed anziani verso i centri diurni.

Pertanto, a causa delle basse temperature, si prevede la formazione di ghiaccio lungo le vie di comunicazione. Si raccomanda quindi di ridurre al minimo gli spostamenti nel corso della giornata di domani, martedì 24 gennaio.

Sempre con ordinanza sindacale è stato disposta l’attivazione h24 del Centro Operativo Comunale (COC) per le attività connesse alla gestione degli eventi meteorologici da oggi, lunedì 23 gennaio, fino al superamento della situazione di emergenza.​

Immagine di archivio