Maestri a Confronto con la mostra Elementi Naturali della coppia artistica Biadetti-Lo Coco

A Spoleto Caffè letterario del Sansi fino al 30 novembre

Tornano i maestri a confronto al Caffè Letterario del Sansi con due veri e propri assi del Menotti art Festival Spoleto : la scultrice, artista e grafica romana Paola Biadetti e lo scultore e ceramista siciliano Mario Lo Coco che per l’occasione ha preparato delle nuove straordinarie opere.

La mostra-evento sarà presentata al Caffè Letterario del Sansi di via della Salara Vecchia 21 a Spoleto domenica 30 ottobre alle ore 16 alla presenza degli stessi

artisti e di un formidabile parterre ed ospiti. La presentazione sarà guidata dal presidente del Menotti art festival Spoleto prof Luca Filipponi con i critici d’arte Prof Enzo Dall’Ara ed il dott Sandro Costanzi.

Ci sarà la partecipazione straordinaria della musicista e professore di pianoforte Emanuela Mari e quella dell’architetto Piergiorgio Maiorini che per l’occasione ritirerà il premio Costiera arte precedentemente ottenuto e contestualmente la nomina di Accademico delle Arti a cura dell’Accademia Auge e del suo illustrissimo rettore Prof Giuseppe Catapano.

Soddisfatto Luca Filipponi con la coppia Biadetti-Lo Coco : ” Questo spazio permanente sta crescendo moltissimo per la qualità degli artisti e per numerose presenze e richieste anche di artisti stranieri che stanno prenotando già il 2023″. ( in Foto Luca Filipponi con Paola Biadetti ed alcuni premiati ed ospiti del premio Spoleto 2022 )