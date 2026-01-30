M5S Umbria: “Punto nascita di Spoleto la nostra battaglia per una sanità pubblica equa e diffusa”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:
Il reparto del San Matteo degli Infermi è stato chiuso nel 2020 con il tema dell’emergenza legata al Covid. Si è trattato di una decisione politica che non ha tenuto conto della realtà dei fatti perché prima di quella chiusura i numeri dei nati a Spoleto erano assolutamente in linea con le soglie previste dalla legge, nel range dei 500 parti. Quella scelta ha creato un danno enorme a un territorio già provato dal sisma del 2016 dove molti comuni della Valnerina si trovano a più di un’ora di distanza dal primo ospedale utile. Nonostante il Comitato regionale abbia deciso di non esprimersi rimandando la questione al prossimo Piano sanitario noi restiamo fermi sulla nostra posizione. Esiste una relazione tecnica della Usl Umbria 2 che dimostra come sia possibile riaprire in totale sicurezza investendo sul personale e sulle tecnologie. Come Movimento 5 Stelle continueremo a lottare affinché a Spoleto venga restituita la pari dignità rispetto agli altri ospedali della regione. La nostra battaglia riguarda la sicurezza delle madri e dei neonati e il diritto di ogni cittadino a ricevere cure adeguate vicino a casa propria.
