M5S Spoleto: Bel momento di partecipazione alla Pro Loco di San Venanzo – Aree di comunità fondamentali per lo sviluppo delle realtà locali

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Sabato 10 maggio, la Pro Loco di San Venanzo ha dimostrato ancora il suo impegno per la comunità, organizzando un momento di condivisione che ha celebrato il senso di appartenenza ed il lavoro svolto per il territorio. L’assemblea dei soci ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti istituzionali, tra cui la nostra Agnese Protasi.



Fruttuoso il suo lavoro come Assessore M5S che ha ridato corpo e vita alle nuove “Aree di Comunità”, gli ex “Verdi attrezzati”, grazie a un attento censimento e alla riconversione di questi spazi in impianti sportivi e altre funzioni territoriali, offrendo così nuove opportunità per le comunità locali di Spoleto.

Proprio in questi giorni, inoltre, è stato pubblicato l’avviso pubblico per la ricerca di soggetti interessati alla gestione e valorizzazione delle “Aree di Comunità”.



L’evento di ieri a San Venanzo ha visto anche la partecipazione del Presidente Regionale di Unpli, Francesco Fiorelli, con il quale è stata ribadita la volontà di collaborazione, mentre il Presidente della Pro Loco, Vito Aloisio, ha presentato l’ambizioso progetto che soci e direttivo stanno portando avanti con passione e dedizione da diversi mesi.



Come Movimento 5 Stelle supporteremo sempre assiduamente queste realtà locali garantendo costante impegno e presenza dell’Assessore Protasi, dei Consiglieri Samuele Bonanni ed Enrico Morganti, e del referente territoriale Emanuele Donnola, convinti della funzione vitale che hanno queste realtà per tutta la città di Spoleto.