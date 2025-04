Lutto Nazionale, le disposizioni del Comune di Spoleto

Preso atto della proclamazione del lutto nazionale e ulteriori disposizioni a seguito della scomparsa del Santo Padre Francesco, disposto dal Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente Giorgia Meloni il 22 aprile 2025, che prevede cinque giorni di lutto a partire dal 22 fino al 26 aprile, giorno in cui si svolgeranno le esequie del Santo Padre Francesco, l’Amministrazione comunale suggerisce di osservare alcune disposizioni.

Le celebrazioni in programma nella mattinata di venerdì 25 aprile saranno svolte regolarmente come da programma, in modo sobrio e consono alla circostanza del Lutto nazionale, come previsto dall’Ordinanza sindacale n. 49 del 23 aprile 2025.

Non sarà presente la Banda Musicale ‘Città di Spoleto’ e interverrà solo un elemento per squilli e l’esecuzione del Silenzio.

L’iniziativa prevista per sabato 26 aprile alle ore 18 nella Biblioteca Montagne di Libri, il Recital “Noi dimoriamo qui…noi, le memorie”, sarà rimandata a data da destinarsi.​

Si raccomanda nel giorno della celebrazione esequiale prevista per sabato 26 aprile di differire gli eventi sportivi e di intrattenimento e di svolgere in modo sobrio e consono alla circostanza tutte le manifestazioni pubbliche previste.

Il 26 aprile inoltre, alle ore 10,00, si raccomanda di osservare un minuto di raccoglimento in tutti gli uffici pubblici e nelle scuole di ogni ordine e grado, ove aperte, o nel primo giorno di apertura dopo le esequie.