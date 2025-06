LUNΔTICA – Pink Floyd Collectors Expo. Opening con Carlo Massarini l’11 luglio, ore 18.00

Sarà Carlo Massarini, noto giornalista, tra i maggiori esperti di musica rock, ad inaugurare la mostra collezionistica LUNΔTICA – Pink Floyd Collectors Expo, che presenta a palazzo Mauri, dall’11 al 27 luglio, oltre 500 oggetti tra preziosi memorabilia e rari tesori da collezione, tratti dal patrimonio collezionistico dei The Lunatics, per raccontare i 60 anni di storia dei Pink Floyd.



L’opening della mostra, realizzata dalla Biblioteca “G. Carducci” – Assessorato alla Cultura del Comune di Spoleto e patrocinata dall’Assemblea Legislativa della Regione Umbria, in programma venerdì 11 luglio alle ore 18.00, sarà affidato al dialogo tra Massarini e i The Lunatics (Nino Gatti, Stefano Girolami, Danilo Steffanina, Stefano Tarquini, Riccardo Verani) e alla presentazione dei due libri editi da Rizzoli Lizard “Vivo dal Vivo 2010-2023” di Carlo Massarini e “An Evening with Pink Floyd” di The Lunatics.



All’inaugurazione parteciperanno il vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Spoleto Danilo Chiodetti e Chiara Coricelli presidente e AD di Pietro Coricelli Spa, azienda leader nel comparto oleario fondata a Spoleto nel 1939, che ha sponsorizzato la mostra.



Carlo Massarini è stato tra i primi a portare il rock a Radio Rai. Firma di “Popster” e “Rolling Stone”, con la rivoluzionaria trasmissione Mister Fantasy diventa il volto simbolo della rivoluzione musicale in tv. Pioniere delle nuove tecnologie, nei suoi programmi (da Non necessariamente a Mediamente) ha sempre privilegiato la sperimentazione e il rapporto tra video e sonorità. Con “Vivo dal Vivo. 2010-2023” torna a raccontare la musica, come sempre in maniera molto personale. 120 concerti visti e fotografati da lui. Un racconto in diretta, fatto sera per sera, per restituire le emozioni vissute ‘dal vivo’ attraverso parole e immagini e interviste ai protagonisti. Il tutto arricchito da QR code che permettono di rivedere brani di quello stesso concerto o di altri che riportano a quell’atmosfera. Nella personale selezione fatta da Massarini ci sono gli highlander e gli artisti delle nuove generazioni, sia italiani, sia stranieri, e le leggende che non sono più con noi. C’è il rock, certo, ma anche blues e jazz e rap e molti artisti di world music. Protagonisti di un’epoca in cui tutto è (ancora) possibile, perché non ci sono più confini. Di genere e geografici. Un libro di forti emozioni, una fotografia della migliore musica ‘che gira intorno’ in questi anni. Colta dal vivo, nel momento che per un’artista è la prova del fuoco e la sua definitiva affermazione.



“An Evening with Pink Floyd” di The Lunatics è la storia dei concerti dei Pink Floyd, dalle pionieristiche esibizioni in calzoncini corti al grande salto di Dark Side, un appassionante cavalcata di un gruppo di ragazzi unito dal sogno di diventare una stella luminosa del firmamento musicale. Il libro setaccia storie e notizie attraverso i racconti dei presenti (sul palco, intorno e sotto), le recensioni dei giornali, gli audio live ufficiali e amatoriali, le testimonianze fotografiche, cartacee e discografiche. Un lavoro di archeologia rock, copiosamente illustrato, che coniuga la metodologia degli archivisti musicali alla piacevolezza di una lettura viva ed emozionante.



Per partecipare all’evento, ad ingresso gratuito, prenotarsi al sito: massarini-lunatica.eventbrite.it

Maggiori info sulla mostra: lunatica.eventbrite.it