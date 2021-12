Luminarie natalizie in 10 frazioni del Comune di Spoleto

L’amministrazione comunale ha curato l’illuminazione per il periodo di Natale a San Brizio, Beroide, Eggi, Poreta, San Giovanni di Baiano, San Martino in Trignano, Baiano, Montemartano, San Giacomo e Testaccio

Luminarie natalizie anche in dieci frazioni del Comune di Spoleto. È questa la scelta fatta dall’amministrazione comunale in concomitanza con gli eventi di ‘Un Natale condiviso’, organizzati in collaborazione con le associazioni e le istituzioni culturali del territorio.

Da San Brizio a Beroide, da Eggi a Poreta passando per San Giovanni di Baiano, San Martino in Trignano, Baiano, Montemartano, San Giacomo e Testaccio le vie, i vicoli, le piazze e i punti di ritrovo e di aggregazione delle frazioni sono state illuminate per il periodo natalizio.

“Abbiamo cercato di intervenire nel modo più omogeneo possibile, installando le luminarie anche nelle frazioni – ha spiegato l’assessore alla valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza della Città e del territorio Danilo Chiodetti – L’intento non è solo quello di creare un’atmosfera natalizia nei piccoli borghi del nostro C omune, ma anche di restituire ai cittadini una dimensione di attenzione e vicinanza attraverso il coinvolgimento del centro storico e delle frazioni.

Così come per il lavoro che stiamo portando avanti per i costumi del Festival dei Due Mondi – ha aggiunto l’assessore Chiodetti – rispetto ai quali stiamo ragionando anche con le Pro Loco per esporli in diversi punti del territorio, anche per le luminarie siamo intervenuti in dieci frazioni curando direttamente gli addobbi natalizi”.