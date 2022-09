L’Umbria trionfa nella “Spoleto Boxing Night”

Tante le persone accorse per l’occasione al Palazzetto dello Sport di viale Martiri della Resistenza



La rappresentativa regionale, in occasione della manifestazione organizzata dal Boxing Club “Diego Bartolini”, ha battuto quella abruzzese

Grande successo per la “Spoleto Boxing Night” organizzata dal Boxing Club “Diego Bartolini”. Sabato 3 settembre, all’interno del Palazzetto dello Sport situato a viale Martiri della Resistenza, si è svolto un confronto tra le rappresentative dell’Umbria e dell’Abruzzo alla presenza del vice sindaco con delega allo sport Stefano Lisci e del main sponsor dell’evento Luigi Falchi della ditta “Cieffe Impianti elettrici”.

Il pubblico ha risposto in maniera positiva: a confermarlo sono state le tante persone che hanno assiepato l’impianto sportivo. La vittoria è andata all’Umbria, costituita prevalentemente da atleti del sodalizio spoletino: a mettersi in evidenza sono stati Adelmo Gabriele Giacomelli, Sandra Oghomwen Igiede, Lorenzo Rainone, Arlind Bishja, Riccardo Baldoni, Gabriele Rustici, Filippo Tini e Matteo Rosati. Tini, in particolare, ha affrontato il forte Giuseppe De Ascentis ottenendo un pareggio importante al termine di un match scintillante. Rosati, militare presso il secondo battaglione granatieri di Sardegna, ha invece vinto il proprio incontro prima del limite. “Voglio ringraziare – ha detto il tecnico Valentino Giacomelli – i comandanti di Matteo, perché gli stanno consentendo di allenarsi quotidianamente”.

Presente all’appuntamento anche il kickboxer spoletino Mirko Gori il quale, 22 ottobre, sfiderà a Pomezia il fighter Marcelo Silva con in palio il titolo mondiale k-1 XFC professionisti. Soddisfatti, per la qualità espressa dai pugili sul ring, anche il delegato regionale della Federazione pugilistica italiana Simone Duchi ed il responsabile regionale per l’attività giovanile della FPI Valentino Spera.

Giacomelli, dal canto suo, ha voluto ringraziare tutti gli sponsor che hanno reso possibile la riuscita dell’evento, il vice sindaco Lisci per la vicinanza mostrata nei confronti dell’associazione e tutto il team del Boxing Club “Diego Bartolini”. Un grazie, inoltre, è stato espresso nei confronti dell’ingegner Mirko Tosti (che ha garantito a titolo gratuito il servizio di messa in sicurezza del palco-ring) e a Dante Rossi ed Antonella Fedeli che hanno fornito il servizio ambulanza.

“Sono molto contento dai risultati ottenuti dai miei ragazzi – ha concluso Giacomelli – tuttavia sono un po’ amareggiato per dei verdetti a mio avviso non consoni alla realtà. Un problema, questo, che si riscontra sia a livello internazionale, motivo per cui il pugilato è a rischio esclusione dalle Olimpiadi, e a livello locale”.