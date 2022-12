“L’Umbria del turismo che vogliamo”: a Spoleto incontro con il ministro Daniela Santanchè

Organizzato da Federalberghi Umbria e Confcommercio Umbria. Appuntamento il 14 dicembre, Sala Conferenze Banco Desio a Palazzo Pianciani, ore 18:30

Turismo, motore di sviluppo per l’economia umbra: da questo tema si parte per una riflessione a tutto tondo sulle prospettive di crescita di un settore che impatta in modo significativo su molti altri comparti – dall’artigianato all’agricoltura, dalla cultura all’enogastronomia – e che proprio per questo motivo ha bisogno di attenzione e sostegni per programmare il proprio futuro.

Federalberghi Umbria e Confcommercio Umbria hanno invitato il ministro del Turismo Daniela Santanchè ad un incontro, dal titolo “L’Umbria del turismo che vogliamo”, che ci sarà mercoledì 14 dicembre, Sala Conferenze Banco Desio di Palazzo Pianciani, a Spoleto.

L’inizio dei lavori è previsto per le 18:30 con il saluto del sindaco di Spoleto Andrea Sisti.

Interventi programmati: Giorgio Mencaroni, presidente Camera di Commercio dell’Umbria e presidente Confcommercio Umbria – Ivana Jelinic, amministratore delegato ENIT – Simone Fittuccia, presidente Federalberghi Umbria – Paola Agabiti, assessore al Turismo Regione Umbria – Donatella Tesei, presidente della Giunta regionale dell’Umbria. Le conclusioni sono affidate al ministro del Turismo Daniela Santanchè.