“L’Umbria accoglie con gioia ed emozione il ritorno del Santo Padre, che rafforza il ruolo dell’Umbria nel cammino francescano”

La presidente della Regione Umbria Stefania Proietti esprime gioia ed emozione per l’annuncio della prossima visita pastorale di Papa Leone XIV in Umbria, giovedì 6 agosto, nella basilica di Santa Maria degli Angeli – Assisi. Il calendario è stato reso noto dalla Prefettura della Casa Pontificia.

La notizia è giunta proprio mentre nell’aula dell’Assemblea legislativa dell’Umbria si svolgeva la discussione del disegno di legge legato alle celebrazioni francescane, rafforzando il senso di un cammino istituzionale che in Umbria unisce responsabilità, spiritualità e visione. Il Santo Padre si recherà ad Assisi per incontrare i giovani riuniti per gli eventi dell’ottavo centenario legati a San Francesco e presiedere la messa.

“Accogliere Papa Leone XIV a Santa Maria degli Angeli è una felicità profonda per l’Umbria. La Porziuncola è un luogo speciale: da qui il messaggio francescano continua a parlare all’Europa e al mondo. La visita del Papa – prosegue la presidente Proietti – incoraggia il percorso che l’Umbria sta costruendo: accoglienza, qualità dei servizi, sicurezza, partecipazione dei territori e attenzione ai giovani. La Regione lavora con tutte le istituzioni perché questa giornata diventi un’esperienza che rimanga nel cuore di tutti”.

La tappa del 6 agosto si inserisce in un programma più ampio di visite pastorali in Italia annunciate in queste ore e rappresenta anche un ritorno del Pontefice ad Assisi dopo la visita del novembre scorso in occasione dell’assemblea dei vescovi italiani.