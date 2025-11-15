L’ultimo saluto a Eleonora Berti, 20 anni: tra sogni, filosofia e talento per la scrittura

  • Fabio Gasparri
  • Novembre 15, 2025
  • CRONACA
  • Letto 127

    • (DMN) Spoleto – Una folla commossa ha riempito , nel primo pomeriggio di sabato 15 novembre , la chiesa di Santa Rita per i funerali di Eleonora Berti, la giovane studentessa spoletina scomparsa prematuramente lunedì scorso a soli vent’anni.

    La chiesa non è riuscita a contenere l’affetto di tutte le persone accorse per darle l’ultimo saluto: molti hanno seguito il rito funebre, presieduto dal Pievano don Pierluigi Morlino e concelebrato dai sacerdoti della città, dalla piazzetta antistante, grazie agli altoparlanti predisposti per permettere a tutti di partecipare al momento di raccoglimento.

    Eleonora studiava Filosofia all’Università degli Studi di Perugia, disciplina che amava profondamente. Brillante penna e appassionata di giornalismo, era figlia d’arte e aveva già mostrato un talento fuori dal comune per la scrittura, la letteratura  e per l’analisi dei temi culturali e sociali. Innamorata  della musica, era anche una brava organista.

    La famiglia ha chiesto, in luogo dei fiori, di effettuare offerte a favore delle attività sportive per giovani diversamente abili realizzate dell’Associazione Social Sport Spoleto.

    Alla mamma, Maria Rita, e al papà, l’amico e collega Renzo Berti, giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Due Mondi News in questo momento di profondo dolore.

    Di seguito, l’omaggio del prof. Simone Fagioli:

    Il ricordo di Eleonora

    Cercavi i tuoi sogni, le tue ambizioni e trovato tanti “perché” per vivere, per sopportare quasi ogni “come”.

    Avevi scelto di vivere e di lottare, con le parole di Nietzsche, restando in piedi, senza crollare.

    Noi, oggi, abbiamo il pensiero di te, il ricordo, che, dolce e leggero ci accompagna e ci accarezzerà.

    Share

    Articolo precedente

    Confindustria premia Forti srl per i 75 anni di attività

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Aurelio Fabiani 2025-10-27 20:52:15
    Questo è l' articolo sull'ospedaleche ho inviato a tutta la stampa 3 giorni fa.RENDIAMO NOTO L' ESITO DELL' INCONTRO CON.....
    Gabriele 2025-09-24 10:20:17
    Sin dal inizio di queste elezioni regional si sapeva tutto che la Proietti sbandierava che avesse rinesso tutto come era.....
    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!