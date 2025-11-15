L’ultimo saluto a Eleonora Berti, 20 anni: tra sogni, filosofia e talento per la scrittura

(DMN) Spoleto – Una folla commossa ha riempito , nel primo pomeriggio di sabato 15 novembre , la chiesa di Santa Rita per i funerali di Eleonora Berti, la giovane studentessa spoletina scomparsa prematuramente lunedì scorso a soli vent’anni.

La chiesa non è riuscita a contenere l’affetto di tutte le persone accorse per darle l’ultimo saluto: molti hanno seguito il rito funebre, presieduto dal Pievano don Pierluigi Morlino e concelebrato dai sacerdoti della città, dalla piazzetta antistante, grazie agli altoparlanti predisposti per permettere a tutti di partecipare al momento di raccoglimento.

Eleonora studiava Filosofia all’Università degli Studi di Perugia, disciplina che amava profondamente. Brillante penna e appassionata di giornalismo, era figlia d’arte e aveva già mostrato un talento fuori dal comune per la scrittura, la letteratura e per l’analisi dei temi culturali e sociali. Innamorata della musica, era anche una brava organista.

La famiglia ha chiesto, in luogo dei fiori, di effettuare offerte a favore delle attività sportive per giovani diversamente abili realizzate dell’Associazione Social Sport Spoleto.

Alla mamma, Maria Rita, e al papà, l’amico e collega Renzo Berti, giunga il più affettuoso abbraccio della redazione di Due Mondi News in questo momento di profondo dolore.

Di seguito, l’omaggio del prof. Simone Fagioli:

Il ricordo di Eleonora

Cercavi i tuoi sogni, le tue ambizioni e trovato tanti “perché” per vivere, per sopportare quasi ogni “come”.

Avevi scelto di vivere e di lottare, con le parole di Nietzsche, restando in piedi, senza crollare.

Noi, oggi, abbiamo il pensiero di te, il ricordo, che, dolce e leggero ci accompagna e ci accarezzerà.