Luisa Angelini Paroli è la nuova presidente del Lions Club Spoleto

L’assemblea dei soci ha eletto il consiglio direttivo per la prossima annata 2021- 2022: tutti i nomi

L’assemblea dei soci del lions club Spoleto ha eletto il consiglio direttivo per la prossima annata 2021- 2022. Il club sarà presieduto da Luisa Angelini Paroli.

Il neo presidente, che assumerà formalmente l’incarico il prossimo primo luglio, in consiglio sarà affiancata dal Past president Giuseppe Benedetti del Rio, che, vista l’emergenza sanitaria, ha mantenuto la guida del sodalizio in questi due anni; dal primo vice Alessandro Attina’, dal secondo vice Leonardo Falasca; dal segretario Massimo Sabatini; dal tesoriere Maria Cristina Lupi; dal Leo advisor Anna Picchi; da Pietro Morichelli, presidente comitato soci e global membership team leader; da Vito Betti, informatico; da Maria Letizia Angelini Paroli, addetto stampa e comunicazione del club, oltre che dai consiglieri Gianni Fernetti, Giuseppe Cerasuolo, Filippo Marcelli e Flaminia Sigismondi.

La neo presidente si accinge ora, unitamente al consiglio eletto, ad organizzare il programma di lavoro che la vedrà impegnata nella prossima annata, nello spirito del “We serve” che contraddistingue, a livello internazionale i clubs lions. Proseguono intanto le iniziative del club con il presidente in carica Benedetti del Rio, indirizzate, principalmente, considerato il grave periodo di emergenza, a sostenere le persone in particolare difficoltà, sia economica che sanitaria. Il club ha messo a disposizione buoni spesa alimentare attraverso la Caritas ed altre strutture e ha acquistato presidi e strumenti sanitari a sostegno delle necessità dell’Ospedale di Spoleto.