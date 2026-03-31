L’ufficio informazioni turistiche torna a Palazzetto Ancaiani da mercoledì 1 aprile

  • Redazione
  • Marzo 31, 2026
  • Comunicazioni dal Comune
  • Letto 60

    • L’Ufficio informazioni turistiche del Comune di Spoleto torna in piazza delle Libertà. A partire da domani, mercoledì 1 aprile, la sede sarà nuovamente al piano terra di Palazzetto Ancaiani.

    Con la conclusione degli interventi di miglioramento sismico eseguiti dalla ditta RB Restauri srl, che hanno consentito di effettuare i lavori di muratura con la tecnica del cuci e scuci, la sistemazione di chiavi e gabbie elettrosaldate, per garantire maggiore stabilità ed interventi di consolidamento delle volte e degli altri solai, è stato avviato il trasloco dell’ufficio informazioni turistiche e si è provveduto all’allestimento delle sale al piano terra che si affacciano su piazza delle Libertà.

    Entro la fine del mese di aprile verrà ultimato l’allestimento del primo e del secondo piano di Palazzetto Ancaiani che ospiterà gli uffici dei Dipartimenti 3 (turismo) e 9 (cultura), attualmente dislocati a Palazzo Mauri.

    Al termine del trasloco degli uffici il Comune di Spoleto organizzerà una cerimonia di apertura della sede.

     

    Gli orari dell’ufficio informazioni turistiche restano invariati, con apertura al pubblico dal lunedì alla domenica, dalle ore 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00.

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    Bell'articolo!