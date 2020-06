L’Ufficio del turismo é ancora in quarantena?

Il comunicato stampa del Partito Democratico

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Abbiamo letto dai giornali progetti molto importanti per la nostra città e per la sua promozione turistica.

Pochi giorni fa la Vicesindaca ci ha fatto sapere che, dopo il bando della Casina dell’Ippocastano andato deserto, il Comune sta pensando di spostare lì la sede dell’Ufficio turistico.

Nel frattempo ci chiediamo come mai ancora è chiusa la sede di Largo Ferrer che sarebbe importante riaprire il prima possibile dato che, per fortuna, già lo scorso week-end si sono visti in città i primi turisti e, forse, ce lo auguriamo, continueranno a vedersi nei prossimi fine settimana.

Naturalmente si tratterebbe di una riapertura seguendo le regole post – Covid 19 alle quali ormai tutti ci siamo abituati: dalla distanza alle disinfezione delle mani fino alla mascherina.

Se non ci sono motivi che, se ci fossero non conosciamo, ci chiediamo perché se si è decisa la riapertura degli uffici comunali, compreso lo Sportello del Cittadino, l’ufficio del turismo, così importante per chi viene a visitare la nostra città, ha ancora le serrande abbassate.

Partito Democratico