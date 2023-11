Lucrezia Piernera al Campionato del Mondo Juniores di padel

La U14 spoletina è in Paraguay con la nazionale azzurra

Una U14 spoletina della Clitunno Padel by Loreti, Lucrezia Piernera scenderà in campo con le azzurre nella semifinale contro la Spagna ad Asuncion in Paraguay dove si sta svolgendo il torneo a squadre femminile del Campionato del Mondo Juniores di padel.

“La semifinale del campionato è un grande traguardo per le nostre azzurre – ha dichiarato il Sindaco di Spoleto Andrea Sisti – e avere in squadra una spoletina, così giovane, è per noi motivo di vanto. Siamo molto contenti per questa ragazza della nostra città che oltre a far parte di una delle squadre più forti al mondo, potrà lottare per la medaglia nel girone con Spagna, Argentina e Svezia ”.

“L’ho appena sentita – ha dichiarato il Maestro Federale Pierluigi Porzi – è molto carica e felice e non nasconde la sua emozione. In fondo in poco più di due anni è arrivata a disputare il suo primo Mondiale Juniores. È una esperienza bellissima e importante per lei e sono certo che la farà maturare anche tecnicamente. È un passo molto importante per la sua carriera, perché lei sa già cosa vuole, è determinata e si allena tutti i giorni facendo con gioia grandi sacrifici e rinunciando alle cose tipiche di una ragazza della sua età”.

Ricordiamo che la giovane ragazza spoletina ha abbracciato la racchetta da soli due anni e in poco tempo ha raggiunto grandi risultati. Attualmente è vicecampionessa italiana under 14 e a soli 12 anni ha vinto il primo titolo italiano.