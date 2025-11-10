Lucrezia Mancini trionfa al 51° Trofeo Nico Sapio. Le congratulazioni dell’assessore Cesaretti

  Novembre 10, 2025
    • Le congratulazioni dell’assessore allo sport Federico Cesaretti alla nuotatrice spoletina, al tecnico Piero Santarelli e agli atleti e alle atlete della Spoleto Nuoto

    “Desidero esprimere le mie più vive congratulazioni a Lucrezia Mancini per il risultato straordinario ottenuto a Genova in occasione del 51° Trofeo Nico Sapio, dove ha stabilito il nuovo record italiano nei 200 rana, categoria Cadette.

    Un traguardo di grande prestigio che premia il talento, l’impegno e la costanza di una giovane atleta capace di distinguersi ai massimi livelli nazionali.

    Un sentito ringraziamento va al tecnico Piero Santarelli, che con la sua passione e competenza continua a valorizzare i giovani dello Spoleto Nuoto, e a tutti gli atleti e le atlete che hanno partecipato alla competizione: Noemi Suadoni, Leonardo Catusone, Tommaso Carta, Elia Di Cesare, Nicola Cesaretti, Gabriele Maresca e Luca Spoladori.

     

    Il successo di Lucrezia e dei suoi compagni rappresenta un motivo di grande orgoglio per la nostra città e conferma il valore dello sport come scuola di vita, sacrificio e crescita personale. Come amministrazione continueremo a sostenere con convinzione i nostri giovani atleti, simbolo di dedizione e passione.”

