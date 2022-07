Lucidi: “Scuola di Polizia, rassicurazioni dal Viminale”

Le dichiarazioni del Senatore della Lega

La scuola di polizia di Spoleto resta un istituto strategico e centrale all’interno del comparto sicurezza e della Polizia di Stato, una struttura del quale lo Stato italiano e la stessa PS non possono fare a meno.

È questa una breve sintesi delle interlocuzioni che ho avuto con il sottosegretario Nicola Molteni (Lega), per chiedere appunto delucidazioni sul futuro dell’Istituto di formazione spoletino.

L’Istituto Lanari è legato storicamente ai corsi interni per sovrintendenti della Polizia di Stato, indirizzati quindi ad agenti allievi, i quali nel corso del tempo, a causa della pandemia, sono stati integrati con corsi rivolti a personale esterno, ricorrendo ove possibile a lezioni online, stante la situazione attuale.

Seguendo un fisiologico principio di rotazione, i corsi riprenderanno naturalmente già nel prossimo autunno, in particolare nel mesi di novembre, quando arriveranno in città i nuovi assunti per il periodo di formazione.

Un dato fondamentale, da non sottovalutare e dimenticare, è che ovviamente la struttura è intimamente legata all’espletamento di corsi e concorsi nazionali, il che pone l’attenzione direttamente su un livello di tipo logistico e occupazionale.

Per questo motivo c’è un aspetto non secondario e che merita certamente di essere preso in considerazione, ovvero che le preoccupazioni legate al mancato indotto sulla città saranno limitate al periodo estivo, mentre già nei mesi autunnali riprenderà la presenza degli ospiti della PS in città.

Continuerò in ogni caso a mantenere alta l’attenzione su questa realtà molto importante per la nostra città, così come fatto negli scorsi anni, avvalendomi della filiera politica della Lega a livello locale e nazionale.

Stefano Lucidi – Senatore Lega