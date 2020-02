Lucidi:《Prendo atto della nomina della nuova Direttrice Artistica del Festival, ora nuovo statuto e maggiore partecipazione》

Le parole del senatore della Lega

“Prendo atto della nomina della nuova Direttrice Artistica del Festival, che verrà formalizzata in seno alla Fondazione nei prossimi giorni, un nome importante in continuità con la gestione Ferrara”, inizia così la nota del Senatore Stefano Lucidi della Lega.

“A partire dall’edizione 2021 il Festival sarà diretto da Monique Veaute, nome di spicco del mondo artistico e culturale europeo, che vanta un curriculum importante di tutto rispetto e vicinissima all’ambiente PD – prosegue il Senatore – ritengo questa nomina in continuità con la passata gestione Ferrara, sia sotto un profilo artistico che politico. Auspico però che lo spessore e l’autorevolezza della nuova direttrice sappia invece neutralizzare influenze, soggezioni e pregiudizi che nulla hanno a che vedere con la nostra manifestazione.



Si chiuderà con la prossima manifestazione una vera e propria era gestionale che ha visto il Direttore Ferrara in sella alla manifestazione spoletina per circa 13 anni. Un periodo lungo, intenso e importante anche dal punto di vista economico, ma a volte distaccata dalla città e dai cittadini di Spoleto.

Augurando un buon lavoro alla nuova Direttrice già per la prossima fase di transizione, ritengo importante sottolineare l’esigenza di avviare un processo di riforma dello Statuto della Fondazione – chiude la nota di Lucidi – con l’obiettivo di creare percorsi partecipativi all’interno della manifestazione, maggiore trasparenza, maggiore controllo da parte dell’amministrazione comunale, la figura del Direttore Generale fino ad oggi assente e la forma della selezione pubblica internazionale per la nomina del Direttore Artistico, tutto in linea con altre manifestazioni dello stesso livello”.