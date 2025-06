Luciano Bernazza con gli artisti dei Due Mondi conquistano Spoleto

Siamo quasi agli inizi della 68 esima edizione del Festival dei Due Mondi ed Il Caffè letterario del Sansi di Spoleto ha inteso celebrare questa virtuosa stagione delle arti con tutta

una serie di attività culturali che avranno inizio dal 14 giugno alle ore 17.

Si parte con la presentazione della mostra Spoleto Meeting Art Due Mondi a cura di Luca Filipponi e Poala Biadetti con la presentazione critica di Sandro Costanzi e la partecipazione straordinaria della gornalista Maria Cristina Mancini, dei musicisti Emanuela Mari e Alessandro Piccioli. La mostra aperta dal 1 al 29 giugno al caffè letterario del Sansi vede la partecipazione di ben 15 artisti:

Eva Caro, Silvio Craia,, Alessandro Grabrielli, Mario Lo Coco, Lorenzo Ludi, Maurizio Maglio, Piergiorgio Maiorini, Evelina Marinangeli, Silvio Natali,Omar Olano,

Michele Pinto, Elisabetta Serafini, Eugenia Serafini, Sandro Trotti, Luciano Vetturini. Durante la manifestazione verrà assegnato il Leone d’Oro alla cultura ed alla letteratura al giornalista e scrittore, editore Antonio Pepe. A seguire si darà inizio alla kermesse letteraria culturale a cura del prof Luca Filipponi che si svolgerà durante tutto il 68 esimo Festival dei Due Mondi con oltre 20 salotti letterari con la presentazione dell’ultimo libro di successo dello scrittore e poeta Luciano Bernazza : ” Le Filo Armoniche “, Armando Editore Roma, già selezionato

per il premio internazionale Spoleto art festival Letteratura di settembre, Alla presentazione del volume ci saranno degli interventi critici di alcuni opinionisti e scrittori del caffè letterario e del menotti art festival Spoleto tra i quali Giovanna di Filippo, Ambra Cenci e Barbara Lenti. Molto soddisfatta la coppia Luca Filipponi-Luciano Bernazza ( in foto con la direttrice musicale del

Menotti art festival Spoleto Elena Sabatino) : ” Non poteva esserci una apertura migliore per il libro e per la rassegna, siamo veramente soddisfatti ed orgogliosi

del notevole successo di critica e di pubblico”.