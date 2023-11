Luci e addobbi di Natale a Spoleto, Confcommercio boccia il progetto del Comune e denuncia il mancato coinvolgimento nei tempi giusti

Le parole del presidente Barbanera

È dal mese di marzo che Confcommercio Mandamento Spoleto ha chiesto più volte all’amministrazione comunale e agli uffici preposti di iniziare a lavorare insieme su un progetto delle luci e degli addobbi di Natale che coinvolgesse tutta la città.

“Siamo stati sempre disponibili a condividere con il Comune il progetto per il Natale 2023/2024, purtroppo però fino al 18 ottobre non è stato possibile”, sottolinea il presidente Tommaso Barbanera. Da qui la presa di posizione del consiglio direttivo dell’Associazione che nell’ultima riunione ha deliberato di non procedere all’attuazione del progetto proposto dal Comune, considerato incompleto e poco condivisibile e frutto di scelte unilaterali. La decisione di Confcommercio è stata comunicata al Comune con una nota ufficiale inviata il 7 novembre.

“Abbiamo fatto pressioni costanti sui referenti comunali e gli uffici di competenza fin dai primi mesi dell’anno – aggiunge il presidente Barbanera – affinché il progetto Luminarie per le festività 2023/2024 potesse essere completo, chiaro e finanziabile.

Il 31 ottobre, data dell’ultima riunione con l’amministrazione comunale, abbiamo purtroppo dovuto constatare che tutto era stato deciso, senza alcuna nostra condivisione. Abbiamo messo impegno e speso tempo per trovare fornitori e offerto la nostra collaborazione, ma non è servito a nulla tant’e che non sono state prese in considerazione altre proposte. Sono rammaricato, ma soprattutto dispiaciuto perché si vuole far credere che Confcommercio Spoleto non abbia mantenuto le promesse, quando la verità è che non ha ritenuto di avallare le scelte precostituite del Comune.

Si è persa un’occasione per definire un progetto condiviso. Rimaniamo comunque a disposizione e come associazione di categoria ci auguriamo che anche quest’anno ci siano luci e addobbi che rallegrino la città durante le festività natalizie”.

Immagine di archivio